Transparenta totala! Tudorel Toader va publica modul in care au fost numiti procurorii

Tudorel Toader, ministrul Justitiei, sustine ca in cursul acestei zile va publica informatii privind procedura prin care s-au facut numirile in fruntea parchetelor din anul 2004. Bomba! Augustin Lazar va fi evaluat! Anuntul lui Tudorel Toader "Probabil, totusi, voi posta astazi sa vedeti procedura dupa care s-au facut numirile procurorilor de rang inalt din 2004 pana in prezent. Adica sa vedeti daca au avut program managerial sau nu, sa vedeti daca au fost contracandidati sau nu, sa vedeti daca a fost procedura transparenta sau nu, sa vedeti daca a fost comisie de evaluare sau nu, astfel incat sa comparati procedurile anterioare pe baza aceleiasi legi cu procedura desfasurata in prezent", a ...