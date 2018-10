„Traseul Memoriei” - O noua placa comemorativa, la Spitalul Militar Iasi

Spitalul Militar Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 15 octombrie 2018, de Ziua Armatei Romane, de la ora 12.00, va avea loc festivitatea de dezvelire a unei placi comemorative amplasate la Spitalul Militar Iasi. Placa va contine urmatorul text: „In timpul Primului Razboi Mondial, Palatul Liceului Militar din Iasi a gazduit Statul Major al Armatei Romane, aflat sub conducerea Generalului Constantin Prezan. Intr-o cladire din incinta, Casa «C. Sturdza», astazi disparuta, a functionat Statul Major al Misiunii Militare Franceze, condusa de Generalul Henri M. Berthelot. / Iasi, Capitala Renasterii Nationale / Centenar 1918 - 2018” (plus traducerea in franceza). Manifestarea este inclusa in proiectul „Trase ...