Tratamente pentru hemoroizi si 7 indicatii pentru ameliorarea simptomelor

Te deranjeaza hemoroizii? De obicei, aceasta problema se poate rezolva usor. Insa ar trebui sa consulti medicul daca problema persista. Poate fi necesara o interventie chirurgicala. Constipatia cronica, distensia abdominala sau o dieta deficitara, toate acestea pot fi motive pentru aparitia hemoroizilor. Cu toate ca este una dintre cele mai raspandite afectiuni, deseori suntem in cautare de tratamente pentru hemoroizi pe care sa le putem folosi usor acasa. Aceasta problema apare din cauza dilatarii structurilor venoase aferente intestinului gros. In stadiile incipiente, hemoroizii se manifesta prin disconfort moderat, mancarimi, inflamatie si usoare sangerari locale. In stadiile ma ...