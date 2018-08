Tratamentele celebrului academician Ovidiu Bojor pentru anemie

Leacuri Ovidiu Bojor – Supranumit si imparatul plantelor, academicianul Ovidiu Bojor se pare ca a descoperit secretul tineretii fara batranete. Daca va simtiti obositi si fara energie, apelati la remediile incredibile ale acestuia pentru a scapa de anemie.

Leacuri Ovidiu Bojor – Consumati apa argiloasa

Puneti o lingurita cu argila terapeutica intr-un pahar cu apa si lasati sa stea opt ore. Consumati un pahar dimineata, pe stomacul gol, apoi unul o jumatate de ora inainte de masa de pranz si altul cu o jumatate de ora inainte de masa de seara.

Atentie! Se bea doar apa decantata, nu si argila! Aceasta se arunca! Tratamentul se tine 21 de zile, apoi se face pauza de doua saptamani. La nevoie, se poate relua. Cand preparati remediul, folositi doar recipiente din sticla sau portelan!

Curmalele, exceptionale in astenie fizica

Atat in cazul anemiei, cat si in crestere, sarcina, dupa bolile infectioase sau pentru reglarea digestiei, mancati curmale! De asemenea, puteti face o infuzie din 50 g fructe la un litru de apa.

Rezultate extraordinare in anemie, dar si astenie si anorexie le da si nasturelul. Preparati un suc proaspat de planta si consumati 50-100 ml, combinat cu apa. In ceea ce priveste alimentatia, academicianul Ovidiu Bojor recomanda cinci mese usoare pe zi, in jurul orelor 9, 12, 16, 18 si 21.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.