Tratatul de dezinformare Volkoff, testat din nou in Romania

Norica Nicolai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, europarlamentara Norica Nicolai a comentat in presa romaneasca faptul ca "Romania este parte a unui experiment teribil, de control social care a vulnerabilizat si prabusit aceasta tara". In Romania, nu se mai vorbeste despre drepturile omului, despre libertatile cetatenesti, pentru ca aceasta este dorinta celor care trebuie sa obtina tot ceea ce vor din interiorul Romaniei. Ciudat este faptul ca tarile care doresc ca acest experiment sa duca Romania la pamant, la ei acasa, in strainatate, aceste drepturi sunt deja castigate. Spre exemplu, in justitia din Olanda, Belgia, Norvegia, Franta, Germania si din alte tari, se prezinta cazuri dar nimeni nu pune la indoiala ceea ce se ...