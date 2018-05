Treaba preoteasca?! Un preot din Vaslui a dat afara nuntasii, a inchis biserica si s-a culcat - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incurcat in caile Domnului pe la crasma din sat, in locul bisericii, un preot din localitatea Iana din judetul Vaslui a dat afara din lacas o pereche de miri si pe nuntasii ce-i insoteau, a inchis biserica si s-a culcat in altar. Chiar in cea mai frumoasa zi a vietii sale, cea a nuntii si a botezului copilului, o mireasa aflata in scaun cu rotile a fost data afara din biserica, cu tot cu nuntasi, de catre preot, relateaza Europa FM. Dupa ce au asteptat aproape doua ore ca sa inceapa ceremoniile, oamenii au intrat in cele din urma in altar unde l-au gasit pe preot dormind cu capul pe masa. Ei spun ca preotul ar fi fost baut si ca, dupa ce i-au reprosat ca le strica momentul festiv, omul Domnului s-a enervat si i-a dat afara. Pre ...