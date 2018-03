Treaba romaneasca! Autostrada care trebuia sa fie inaugurata in 2018 a intrat in reparatii capitale 

Autostrada care trebuia sa fie inaugurata in 2018 a intrat in reparatii capitale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda, care trebuia inaugurat in ianuarie, a intrat in reparatii din 26 martie. Constructorul italian frezeaza portiunile cu exces de bitum si pune iar asfalt, au spus pentru economica.net surse din cadrul companiei. "De ieri (luni - n.r.) am inceput lucrarile de reparatii stabilite de comun acord cu consultantul. In zonele cu exces de bitum frezam si punem din nou asfalt", au declarat marti pentru Economica.net reprezentanti ai constructorului. Mars din Moldova pana la Bucuresti impotriva tergiversarii proiectului autostrazii Iasi - Targu Mures In paralel cu lucrarile de reparatii ...