"Trebuiau sa moara inainte de Paste!" Florin Buliga a dezvaluit motivul pentru care si-a macelarit sotia si cei doi copii. "Ele sunt persoanele alese"

Florin Buliga

Florin Buliga, barbatul din Brasov care si-a ucis sotia si cei doi copii, a facut niste declaratii socante.

Criminalul a spus ca, dupa ce si-a ucis cei doi copii, a putut comunica telepatic cu ea si ca acestia i-au transmis ca "e mai bine acolo". Criminalul a mai spus, la audieri ca a vorbit cu cei doi copii in timp ce ii omora si pana cand acestia si-au dat ultima suflare, scrie Libertatea.

Florin Buliga le-a spus anchetatorilor ca el crede in reincarnare si in existenta vietilor multiple. Mai mult, acesta a spus ca in perioada sarbatorilor pascare „trebuie sa moara anumite persoane alese".

Pe de alta parte, anchetatorii l-au descris ca pe o persoana "ciudata", dar nu "nebuna".

El a povestit ca, dupa triplul asasinat, a mers la Manastirea sinca Veche si ca avea ganduri sinucigase, dar nu a reusit sa-si duca la bun sfarsit planul.

Cum arata astazi Carmen Bejan si Sergiu Florea, studentii-criminali de la Medicina. Puscaria si-a pus amprenta pe fizicul lor

Cei doi erau studenti la Facultatea de Medicina din Timisoara si iubiti. Impreuna au ucis si transat un barbat. Crima oribila a socat intreaga tara

Dupa un proces indelungat, cei doi s-au despartit. Ei au fost condamnati la 20 de ani de inchisoare pentru omor deosebit de grav.

Sergiu Florea a fost transferat din arestul Politiei Timis la Penitenciarul din Timisoara, iar Carmen Bejan a fost transferata la Penitenciarul de Maxima Siguranta Arad.

