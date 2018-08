Trebuie sa incepem o discutie, despre pensii, cu asociatiile cadrelor militare in rezerva, de la Interne, servicii secrete, MApN"

„Această lege nu se referă la acele pensii de serviciu, sau pensii speciale, pensii ocupaţionale. În primul rând, aici trebuie să începem o discuţie cel puţin cu asociaţiile cadrelor militare în rezervă, că au fost de la Ministerul de Interne, că au fost de la serviciile secrete, că au fost de la Ministerul Apărării Naţionale, pentru că eu nu sunt de acord cu catalogarea pensiilor acestor ofiţeri în categoria pensiilor speciale, astea sunt pensii ocupaţionale.



Şi trebuie să ne uităm cu atenţie dacă tot ceea ce s-a spus despre aceste pensii este un adevăr generalizat sau sunt, într-adevăr, pensii normale, pensii mici în comparaţie cu alte pensii", a declarat Dragnea, joi seara, la România TV.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat aseară că separat de noua lege a pensiilor trebuie să înceapă, din luna august, discuţiile despre pensiile foştilor ofiţeri din MAI şi MApN pentru că el nu este de acord cu „catalogarea pensiilor acestor ofiţeri în categoria pensiilor speciale”.Liderul PSD a adăugat că nu este de acord cu blamarea celor „150.000, poate 200.000" de pensionari care intră în categoria cadrelor militare în rezervă.Este la Parlament acum proiectul de adoptare a Ordonanţei 59, o să încep discuţiile în luna august cu o parte din colegii mei pe această lege, o să invităm şi asociaţiile respective pentru a găsi care este cea mai bună soluţie, adică să găsim calea justă. Niciodată n-am fost de acord cu a blama categorii întregi de pensionari pentru ca a ieşit undeva în evidenţă o pensie foarte mare. Eu nu am niciun fel de teamă. Aşa cum am avut curaj să începem discuţiile pe salarizare, cum am avut curaj să începem discuţia pe legea pensiilor, vom începe discuţia si despre aceasta categorie. Dar oamenii aceştia ce au? Trebuie sa fie respectaţi. Totuşi, ei au garantat cu viaţa, între aceşti oameni şi angajatori nu a fost un contract de muncă, a fost până la urmă un contract pe ordin", a adăugat Dragnea.