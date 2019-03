Trebuie sa luam in serios aceste simptome? Alina Dafinoiu, psiholog clinician, ofera informatii de interes pentru toti iesenii

ALINA DAFINOIU google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Finalul saptamanii aduce in studioul BZI LIVE o invitata speciala, care va aborda, timp de aproximativ o ora, subiecte de interes pentru toti iesenii, dar mai ales pentru cei care intampina astfel de probleme. Incepand cu ora 15.00, in studioul BZI LIVE va fi prezenta Alina Dafinoiu, psiholog clinician care, alaturi de moderatorul Cristian Hitruc, va vorbi despre problemele pe care le intampina in acesta perioada foarte multe persoane, unele dintre ele fara sa realizeze acest lucru. Astfel, in studioul BZI LIVE se va vorbi despre anxietate, despre astenia de primavara sau despre singuratate, probleme cu care se confrunta foarte multi ieseni in aceasta perioada a anului. Exista tratament pentru aceste p ...