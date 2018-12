Trecutul tumultuos al sotului Danei Rogoz. Si-a parasit nevasta ca sa fie cu Abramburica

Trecutul tumultuos al sotului Danei Rogoz. Regizorul Radu Dragomir si-a parasit prima partenera de viata pentru a forma un cuplu cu cea pe care telespectatorii o stiu inca de pe vremea cand era doar o copila si interpreta personajul Abramburica.

Dana Rogoz este astazi una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul romanesc. A debutat la TV inca de pe vremea cand era doar o copila. A ramas in memoria telespectatorilor drept Abramburica, personaj pe care l-a interpretat ani de zile intr-un serial de televiziune pentru copii.

In ceea ce priveste viata personala, vedeta, in varsta de 31 de ani, este casatorita cu regizorul Radu Dragomir. Cei doi si-au unit destinele in anul 2012, din mariajul lor rezultand un baietel, Vlad.

Insa, sotul Danei Rogoz, Radu Dragomir, a mai fost casatorit o data si are si un copil, Barbu, din mariajul cu actrita Ozana Oancea, cea pe care a parasit-o pentru a-si trai povestea de dragoste cu Abramburica.



Trecutul tumultuos al sotului Danei Rogoz. A stat 12 ani in concubinaj cu Ozana Oancea, inainte de a se insura cu ea

Actrita Ozana Oancea, in varsta de 48 de ani, a vorbit, in urma cu ceva timp despre relatia cu fostul ei sot.

„Eram plecata in lume, dar aveam multe zile libere… Aveam timp sa stau acasa, cu tatal copilului meu, Radu Dragomir. Cu el am avut o relatie de concubinaj vreme de vreo 12 ani, pana cand ne-am casatorit, inainte sa se nasca Barbu.

Ne-am cunoscut la Teatrul Podul, un teatru studentesc. Eu eram studenta deja la Teatru, iar el era student la Electronica. A terminat Electronica, cu chiu cu vai, iar apoi a facut regie de film. Ne-am casatorit abia cand am aflat ca o sa-l am pe Barbu, ne-am codit mult, asta si pentru ca eu detest cuvantul „divort. Prietenilor nostri li se intampla sa se insoare si sa se marite in masa, in jurul nostru, iar apoi sa divorteze la fel de in masa, si mi s-a parut ca acel act nu e necesar, casatoria oficiala e ceva ce poate conduce la o despartire foarte urata, numita divort. Cand te casatoresti, te duci in fata unui preot si a ofiterului starii civile, dar cand divortezi te duci la un judecator. Eu nu sunt un om anxios, dar cuvintele judecator, puscarie, contraventie, infractiune ma sperie foarte tare. Am citit „Mizerabilii cand eram mica, si asta e una dintre spaimele vietii mele, sa ajungi dintr-un om cinstit, un infractor, intr-un moment care te pune pe picior gresit.

Eu nu am visat rochie de mireasa, nu mi-am dorit. Si nici n-am avut. Iar apoi, cand am ramas insarcinata, pur si simplu m-am gandit sa avem acelasi nume. Si a fost o formalitate, de 15 minute, cu parintii, atat. Dar nu i-am dat o importanta prea mare. Apoi a trebuit sa-mi schimb buletinul, toate actele, in afara de permisul de conducere. N-am apucat sa-l schimb si pe acela, in cei 3 ani de casnicie, deci dupa aceea mi-a fost mai usor…”, declara Ozana Oancea pentru revista Tango.

„Din perspectiva mea, faptul ca relatia mea s-a destramat nu are legatura cu aparitia copilului, ci se leaga de cu totul alte aparitii din vietile noastre. Nu e copilul in niciun fel vinovat”, mai spunea ea.

„E destinul lui de acum incolo, e un om care si-a parasit familia pentru o extraoptiune. E problema lui, pana la urma, cum se impaca cu statutul lui de om care a plecat din casa catre o femeie foarte tanara…”, afirma Ozana Oancea despre faptul ca a fost parasita pentru Dana Rogoz.

„Cred ca m-ar fi durut mult mai tare daca femeia pentru care a plecat el de langa noi ar fi fost cineva care sa-mi semene in vreun fel, cu care sa ma pot compara in vreun fel, din punct de vedere al varstei, al mediului… Dar el a plecat catre cu totul si cu totul altceva, deci mi se pare mai simplu de acceptat. Nu am putut gandi lucrurile in ideea ca a fost o insuficienta mica intre noi, nu am putut spune ca, daca m-as fi straduit un pic, as fi putut sa evit asta. Ce si-a dorit el a fost cu totul alta viata. Deci, repet, am acceptat, nu am suferit foarte tare pentru acest abandon, m-a costat mult si ma costa in continuare, dar nu simt gelozie. Ma costa foarte mult sa ma redresez, sa ma tin pe picioare, sa ma descurc altfel decat prevedeam ca ma voi descurca in restul vietii mele”, mai spunea ea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.