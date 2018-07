Trei alimente pe care nu trebuie sa le speli niciodata inainte sa le gatesti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi pare sanatos, unele alimente pot reprezenta un pericol daca le speli an chiuveta inainte sa le gatesti. Carnea de pui - este primul pe lista cu alimente pe care nu ar trebui spalata inainte de a o gati. Cel putin, nu in chiuveta, spun medicii. Motivul? Bacteriile din ea se vor raspandi in intreaga chiuveta, ajungnand ulterior pe tacamuri si alte alimente. Citeste sI: 6 alimente care combat calculii biliari Carnea rosie - pe langa faptul ca este la fel de periculoasa ca cea de pui din punct de vedere al bacteriilor, daca este stropita cu apa isi pierde aroma. Ciuperci - acestea trebuie curatate si apoi sterse cu un servet umed. Nu este indicat sa le speli, deoarece absorb multa apa. Daca ti-a placut art ...