Trei avertizari COD GALBEN! Ninsorile si frigul revin in Romania! Iata zonele afectate

Schimbare radicala a vremii in acest weekend! ANM a emis trei avertizari cod galben de ploaie si ninsoare, avertizand ca de sambata pana duminica se va produce o scadere drastica a temperaturii, de 15 grade! Primul Cod Galben: 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 8 Fenomene vizate: ploi insemnate cantitativ; Zone afectate: Maramures, Crisana, Banat, vestul Transilvaniei, zona Carpatilor Occidentali; Incepand din dupa-amiaza zilei de sambata, 17 martie, aria ploilor va cuprinde vestul si nord-vestul tarii, precum si zonele montane aferente si se vor cumula cantitati de apa local de peste 20…25 l/mp si izolat 40…50 l/mp. In a doua parte a noptii de sambata spre duminica, in nord-vestul tar ...