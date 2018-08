Trei barbati din Calarasi au murit intr-o fantana fara apa, adanca de 8 metri

Celebra clarvăzătoare care locuiește de foarte mulți ani în Statele Unite și-a dorit o schimbare spectaculoasă de look, chiar dacă alții la 63 de ani se gândesc la alte priorități. Contactată permanent să dea informații despre viitorul unor persoane publice, și nu numai, Carmen Harra și-a croit un drum sigur al succesului și al celebrității. […] The post Cât de mult a slăbit Carmen Harra de când merge la sală! appeared first on Cancan.ro.