Trei copaci plantati in cadrul actiunii Trees need people - Constanta Restart au fost distrusi

"Am văzut 3 copaci rupţi. De la Far la Gară. Cine ne poate furniza nişte informaţii despre animalele care au făcut aşa ceva?" este mesajul postat pe Facebook de Cătălin Filişan.

Trei copaci, plantaţi în cadrul acţiunii „Trees need people - Constanţa Restart” au fost distruşi de persoane necunoscute.În plus, cineva, rău intenţionate au sustras şi doi tutori montaţi pentru a induce o creştere dreaptă şi pentru a proteja copacii.Avocatul Cătălin Filişan, iniţiatorul acestei acţiuni, a postat pe Facebook imagini cu unul dintre copacii plantaţi în zona gara CFR Constanţa şi care a fost distrus.Contactat telefonic, avocatul Cătălin Filişan a precizat pentru ZIUA de Constanţa că nu a cerut încă ajutorul poliştilor sau a poliţiştilor locali, dar speră ca oamenii care observă că cineva încearcă să deterioreze copacii sau tutorii să intervină.Acesta a mai menţionat că intenţionează să replanteze în primăvară copacii distruşi.Inițiativa are drept scop îmbunătățirea calității aerului respirat de constănțeni, precum și educarea populației în spiritul protejării mediului înconjurător.Promotorul acestei iniţiative, Cătălin Filişan, povesteşte cum s-a născut acest proiect: „Am pornit această mişcare atunci când am realizat că viitorul copiilor noştri depinde de ceea ce facem noi astăzi şi că indiferenţa şi lipsa de implicare din prezent afectează perspectiva unei dezvoltări normale a ceea ce iubesc - copiii si oraşul Constanta. Prin muncă, seriozitate şi bună-credinţă, putem schimba - puţin câte puţin - un colţ dintr-un parc, o stradă sau un cartier, putem schimba modul în care copiii percep oraşul, îi putem face să îl iubească, să îl îngrijească, să îşi dorească să locuiască aici, dar şi să ducă mai departe ceea ce am început noi.Am început prin plantarea unui copac în Constanţa în 2016. În 2018 am reuşit plantarea a 105 copaci, şi, mai apoi, montarea a 682 de tutori pentru a ajuta copacii tineri să crească drept şi pentru a-i proteja. Toate acestea le-am făcut împreună cu cei care au înţeles că viitorul se clădeşte prin muncă şi nu prin vorbe“.Sursa foto: facebook-Trees need People-Constanta Restart