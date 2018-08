Trei dintre agresorii jandarmeriței au fost prinși. Unul dintre ei voia sa fuga din țara

Trei dintre huliganii care au bătut cu bestialitate o tânără jandarm, vineri seara, în timpul protestelor din Piața Victoriei, au ajuns pe mâna anchetatorilor. Unul dintre acești indivizi a fost ridicat de acasă de oamenii legii, unul dintre ei s-a predat, iar un altul a fost ridicat de pe drum, în timp ce venea către The post Trei dintre agresorii jandarmeriței au fost prinși. Unul dintre ei voia să fugă din țară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.