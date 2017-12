Trei elevi de la Scoala Viceamiral Ioan Murgescu, vizita de lucru in Spania

În perioada 10.12.2017 - 16.12.2017 a avut loc la Colegio Sagrado Corazón – Corazonistas, Vitoria-Gasteiz, Spania, prima activitate transnaţională de predare/ formare/ învăţare din cadrul proiectului de parteneriat strategic între şcoli Erasmus+,”History and Society in the virtual dimension”, proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).Elevii selectaţi pentru această mobilitate, de la Şcoala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu” Valu lui Traian au fost Luță Andrei (cls a VI-a A), Șerban Emmanuel (cls a VI-a A), Paiu Diana (cls a VII-a A), însoţiţi de profesoarele Petroșan Daniela, coordonatoarea proiectului şi Munteanu Niculina, membră a echipei de proiect.Activitățile aflate pe agenda reuniunii au inclus: ceremonia de întâmpinare a membrilor echipelor de proiect; vizitarea instituției școlare gazdă; prezentarea școlilor partenere; analiză și discuții pe marginea activităților propuse în planul de implementare a proiectului, activități aferente primului an de implementare; observarea unor lecții în instituția școlară gazdă.Prin realizarea obiectivelor proiectului, elevii își vor îmbunătăți rezultatele școlare, vor cunoaște diferite țări și culturi. Pentru a spori abilitățile de comunicare într-un mediu prietenos internațional, participanților li se va preda în limba engleză și împreună vor învăța cum să fie cetățeni europeni competitivi și de succes.