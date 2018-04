Trei lei de mare, noile vedete ale Delfinariului Constanta. Cum se numesc mamiferele si din ce specie fac parte (galerie foto)

Un copil de 8 ani a fost rănit în această seară într-un accident rutier ce a avut pe strada Andrei Mureșanu din Constanța. Potrivit IPJ Constanța, la data de 18 aprilie, in jurul orelor 18.17, o femeie, în vârstă de 20 de ani, a condus auto marca Volkswagen ,pe strad ...

eMAG are o promotie deosebita pentru electrocasnice in aceasta perioada si in special pentru frigiderele de toate tipurile si de la toate brandurile. Citește mai departe...