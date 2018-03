Trei persoane arestate dupa ce politia a descoperit droguri de 1 mil. € ascunse in camionul cu ceapa

Droguri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Garda de Finante din Roma a descoperit 640 de kilograme de hasis ascunse intr-un camion cu ceapa. Trei persoane care se ocupau de transportul ”legumelor” - de nationalitate italiana si romana - au fost arestate. Camionul cu ceapa a fost descoperit pe via Polense, in estul Romei, la un depozit de legume. Oficial, transporta legume din Spania spre Romania, ceea ce facea suspecta oprirea la Roma, relateaza roma.fanpage.it. Acest detaliu le-a atras atentia anchetatorilor, care au decis sa verifice cu atentie camionul. Politistii au descoperit, bine ascunse in lazile cu ceapa, mai multe pachete cu hasis - in total, 640 de kilograme de droguri, in valoare de peste un milion de euro. Drogurile si ca ...