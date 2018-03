Trei politisti de frontiera au refuzat sa se lase mituiti. Ce sume de bani le-au fost oferite oamenilor legii

”Facem precizarea că începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie” - au mai precizat reprezentanții Poliției de Frontieră.

În ultimele 24 de ore, în urma a trei denunţuri formulate de poliţisti de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi şi ai Sectorului Poliţiei de Frontieră Aeroport Internațional Cluj-Napoca, lucrătorii Direcţiei Generale Anticorupţie, sub coordonarea procurorilor, au prins în flagrant trei persoane, un cetăţean R. Moldova, unul român şi unul turc, în timp ce încercau să le ofere sume de bani, pentru a nu fi luate măsurile legale ca urmare a săvârșirii unor contravenții.Potrivit Poliției de Frontieră, ieri după amiază, 28 martie a.c., ofițerii Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Galați, sub coordonarea procurorului specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați au prins în flagrant o persoană cu cetățenie R. Moldova cu ocazia remiterii sumei de 125 euro către doi agenți de poliție de frontieră din cadrul I.T.P.F. Iași - S.P.F. Galați. Banii au fost oferiți cu scopul ca polițiștii de frontieră să nu ia măsurile legale ca urmare a săvârșirii unei contravenții.În fapt, în jurul orei 15.45, un ofițer din cadrul I.T.P.F. Iași - P.T.F. Oancea a sesizat la Call center anticorupție al D.G.A. - 0800.806.806, faptul că un cetățean R. Moldova a fost depistat în trafic, având asupra lui 24 de cartoane de țigarete netimbrate pentru care nu deținea documente de proveniență. Pentru a nu i se întocmi proces-verbal de contravenție, acesta a oferit suma de 125 de euro poliţiştilor de frontieră introducând banii în portiera autospecialei conduse de cei doi lucrători de poliție.Suspectul au fost conduși la sediul Parchetului de lângă Tribunalul Galați pentru continuarea cercetărilor ca urmare a săvârșirii infracțiunii de dare de mită.La scurt timp de la primirea apelului telefonic care a condus la acțiunea de flagrant menționată, un alt polițist de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași (I.T.P.F.) - Punctul de Trecere a Frontierei (P.T.F.) Galați a formulat denunț la D.G.A.- S.J.A. Galați, înaintat de îndată Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați, prin care sesiza faptul că un cetățean turc i-a oferit o sumă de bani pentru a nu lua măsurile legale, după ce a fost depistat conducând un autoturism pentru care a prezentat o asigurare RCA falsă.În baza ordonanței de delegare emisă de unitatea de parchet competentă, miercuri, 28 martie a.c., ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) - Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Galați, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați l-au prins în flagrant pe cetățeanul turc în timp ce a remis cu titlu de mită suma de 200 euro ofițerului de poliție, cu scopul ca acesta să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu și să nu ia măsurile legale față de acesta.În fapt, cetățeanul turc l-a rugat insistent, telefonic, pe polițistul de frontieră să nu ia măsurile legale, menționând că este în drum spre Galați, deplasându-se de la București, și că va rezolva această problemă, lăsând să se înțeleagă că va oferi o sumă de bani sau alte foloase cu scopul ca acesta să nu întocmească dosar penal pentru faptele constatate.Polițistul a refuzat categoric oferta acestuia, menționând că va lua măsurile legale ce se impun și a formulat denunț la D.G.A.-S.J.A. Galați.Urmare a activității de prindere în flagrant, cetățeanul turc este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.Ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie (D.G.A.) - Serviciului Judeţean Anticorupţie (S.J.A.) Cluj și Centrul Operațional 3 Cluj-Napoca, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au pus în mișcare acțiunea penală față de inculpata cetăţeanul român, R.F., în vârstă de 31 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită către un polițist de frontieră din cadrul SPF Aeroport Internațional Cluj - Napoca.În fapt, R.F. i-a oferit ofițerului 50 de euro pentru a nu întocmi actele de constatare privind tentativa de a trece fraudulos frontiera de stat a unui minor prin substituire de persoane și de a-i permite să-și continue deplasarea către Dublin (Irlanda) împreună cu cei doi copii minori ce o însoțeau.Față de inculpată a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile.