Trei  retete rapide de mic dejun de vara! Bune si sanatoase

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vine vara bine-mi pare! De-aici incolo suntem in paradisul fructelor, ceea ce inseamna ca avem nevoie de inspiratie pentru retetele de mic dejun, care sa incorporeze abundenta de produse proaspete de piata. In acest sens, ti-am pregatit 3 retete delicioase, rapide si cu ingrediente varatice, ca sa ai cateva optiuni pentru micul dejun! Parfait cu mango Ca sa faci acest parfait delicios, trebuie sa ai un mango taiat in cubulete si congelat, in prealabil, cam 2 cani cu apa, vreo 60 de ml de suc de lamaie, cateva bucati de caju (pe care ar trebui sa le lasi la inmuiat o ora), coaja de la o lamaie si putin zahar sau indulcitor. Toate acestea intra intr-un blender, pentru a le transforma intr-un smoothie delicios, pe care apoi ...