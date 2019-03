Trei romani care au furat 286 de pungi cu fistic, in Olanda, doi ani de inchisoare

Fistic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei romani care au furat 286 de pungi cu fistic, in Olanda ar putea sta doi ani la inchisoare. Cei trei au fost prinsi in vara anului trecut, dupa o serie de furturi, unele cu violenta. In momentul capturarii aveau o cantitate impresionanta de fistic in masina. Marti, la tribunalul din Leeuwarden, procurorul a cerut doi ani de inchisoare pentru cei trei hoti. In afara de cafea, alimente si produse de ingrijire, romanii se specializasera in furtul fisticului. Au furat sute de pungi. Cei trei suspecti, un barbat de 28 de ani si un cuplu (50 si 47 de ani), au fost arestati pe 4 iulie, dupa ce au fost prinsi furand intr-un magazin Jumbo din Leeuwarden. In aceeasi zi au dat lovitura alte doua supermarketuri, Albe ...