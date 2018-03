Trei societati aprovizioneaza Penitenciarul Poarta Alba cu alimente. Ce valoare au contractele si ce alimente vor fi furnizate (document)

a atribuit recent contracte de furnizare alimente pentru hrănirea persoanelor private de libertate. Potrivit Licitatiapublica.ro, alimentele vor fi livrate către Penitenciarul Constanța Poarta Albă și secția Valu lui Traian.Astfel, pentru furnizarea de fulgi de cartofi s-au primit patru oferte, una a fost admisibilă, iar contractul a fost atribuit societății. Valoarea contractului ce se va desfășura pe o perioadă de 22 de luni este de 113.400 lei fără TVA.Pentru furnizarea de condimente au fost primite trei oferte, una a fost admisibilă, iar contractul a fost atribuit societății. Valoarea inițială a contractului a fost de 96.000 de lei fără TVA; iar cea finală a ajuns la 48.000 de lei fără TVA.Pentru furnizarea de pește au fost primite trei oferte, una a fost admisibilă, iar contractula fost atribuit societății. Valoarea inițială a contractului a fost de 44.000 de lei fără TVA, iar cea finală a ajuns la 27.080 lei fără TVA.Pentru furnizarea de ouă au fost primite patru oferte, una a fost admisibilă iar contractul a fost atribuit societății. Valoarea inițială a contractului a fost de 220.000 de lei fără TVA, iar cea finală a ajuns la 184.000 de lei fără TVA.Pentru furnizarea de cozonac au fost primite patru oferte, una a fost admisibilă, iar contractul a fost atribuit societății. Valoarea inițială a contractului a fost de 98.000 de lei fără TVA, iar cea finală a ajuns la 42.160 lei fără TVA.DespreConform datelor furnizate de Registrul Comerţului, interogat la data de 20 februarie 2018, SC Granbis SRL, a fost înființată în anul 1994, are sediul în Constanţa, strada Theodor Sperantia nr. 60 şi are un capital social subscris de 200 de lei.Ca asociaţi în cadrul firmei, cu câte 50 % fiecare sunt. Nicolae Biserică este şi administratorul societăţii, iar cei doi nu mai figurează ca asociaţi sau administratori în alte societăţi comerciale.Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun.Potrivit Ministerului de Finanţe, în 2016 societatea, care are 15 angajaţi a declarat o cifră de afaceri de 10.854.454 de lei şi un profit de 963.610 de lei.DespreConform datelor furnizate de Registrul Comerţului, interogat la data de 20 februarie 2018,a fost înființată în anul 2003 și are sediul social în Brăila, strada Şcolilor nr. 39. Societatea are un capital social subscris de 225.200 lei, integral vărsat şi un singur asociat,care este şi administratorul societăţii. Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun.Potrivit Ministerului de Finanţe, pentru anul fiscal 2016, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 10.878.473 de lei, un profit de 194.706 de lei şi 28 de angajaţi.DespreConform datelor furnizate de Registrul Comerțului, interogat la data de 16 martie 2018, societateaL din Constanţa a fost înființată în anul 2001 și are sediul social în municipiul Constanţa, sola 123, parcela 1113/11/2, lotul 2, hala, Birou 2, județul Constanţa.Firma are un capital social de 502.500 de lei, integral vărsat, echivalent cu 68.140 de euro, cu participare străină de 301.500 de lei, echivalent în euro 68.140 de lei. Asociaţi sunt, persoană juridică din Cipru, sediul social în Nicosia, Adroditis nr. 25, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi 60%; 60% şi, din Constanţa, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi 40%; 40%.este şi administratorul societăţii. Domeniul de activitate principal al Geocor Trade Imp-Exp SRL este comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne.Potrivit datelor furnizate de Ministerul de Finanţe, pentru anul 2016 societatea a declarat o cifră de afaceri netă de 53.347.876 de lei, un profit net de 1.044.012 de lei şi 16 angajaţi.În secţiunea „“ puteţi consulta anunţul de atribuire a licitaţiei.