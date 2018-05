Trei zodii pline de bani in vara lui 2018. Din iunie incepe fericirea

Zodii pline de bani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop 2018. Vara asta se anunta memorabila pentru trei zodii. Horoscopul anului prevede un viitor financiar reusit pentru niste nativi care au trudit mult. Pentru ei, numaratoarea inversa a inceput: din iunie vine fericirea!... Horoscop vara 2018 Capricorn Este bine stiut faptul ca celor din zodia Capricorn le plac mult banii si fac orice ca sa-i obtina. Vor munci, vor fi nevoiti sa sacrifice din timpul liber, dar banii vor veni din plin. Vor pune mana pe contracte avantajoase si pot chiar sa investeasca in lucruri care nu-si pierd valoarea in timp, cum ar fi bijuteriile. Trebuie sa fie, insa, atenti la primele 3 luni din an si sa nu arunce cu banii castigati pe obiecte care nu le sunt ...