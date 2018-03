TREZITI-VA odata din birourile comode! Un bolnav de CANCER in faza terminala, fara nimeni pe lume, este lasat sa moara pe strazi la IASI! FOTO

Florin Gheorghiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un barbat cu cancer in stadiu terminal a fost refuzat de unitatile medicale pentru ca nu are asigurare medicala • Florin Gheorghiu face parte din categoria romanilor care traiesc la limita de supravietuire • Presedintele CAS Iasi sustine ca nu este normal sa se ajunga la o asemenea situatie • Acesta atrage atentia medicilor ca exista solutii Este strigator la cer ca in anul 2018 sa existe astfel de situatii in sistemul sanitar iesean. Ne laudam ca facem medicina de performanta, ca avem dotari de ultima generatie, cabinete, clinici, spitale private, dar nu suntem in stare sa oferim ingrijiri medicale terminale pentru un muribund. Da, nu va mirati, Florin Gheorghiu, in varsta d ...