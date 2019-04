Trezorierul PSD, Mircea Draghici, urmarit penal de DNA

Procurorii DNA au început urmărirea penală față trezorierul PSD, Mircea Drăghici pentru utilizarea subvențiilor electorale în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate și delapidare. În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În calitate de trezorier al unui partid, The post Trezorierul PSD, Mircea Drăghici, urmărit penal de DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.