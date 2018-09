Trezorierul PSD: Scrisoarea este o lovitura incorecta aplicata intr-un moment prost. Sunt aaturi de Liviu Dragnea

Trezorierul PSD și liderul PSD Online, Mircea Drăghici și-a anunțat, pe pagina oficială de Facebook, susținerea față de Liviu Dragnea. Mircea Drăghici consideră că „scrisoarea este mai degrabă o lovitură incorectă aplicată într-un moment ales prost”. El amintește, în finalul postării, că adevăratele mize din spatele „executării lui Liviu Dragnea”, sunt legea offshore, referendumul pentru familie The post Trezorierul PSD: Scrisoarea este o lovitură incorectă aplicată într-un moment prost. Sunt aături de Liviu Dragnea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.