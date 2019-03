Tribunalul Cluj initiaza procedura de revocare din CSM a judecatorilor Baltag si Oprina

Tribunalul Cluj a initiat procedura de revocare din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a judecatorilor Gabriela Baltag (Tribunalul Neamt) si Evelina Oprina (Tribunalul Ilfov), in contextul adoptarii OUG 7 de modificare a Legilor Justitiei.

Cei doi magistrati sunt reprezentantii tribunalelor in CSM. Este cea de-a doua solicitare de revocare a unor membri din actualul CSM, dupa ce Curtea de Apel Brasov a initiat aceasta procedura in cazul Liei Savonea.

Adunarea generala a judecatorilor de la Tribunalul Cluj a luat aceasta decizie pe data de 5 martie. La aceasta adunare au particpat 37 de judecatori, din cei 38 de magistrati care activeaza. Decizia de a initia revocarea a fost luata cu 33 de voturi pentru, 2 impotriva si 2 abtineri, potrivit unor surse din magistratura.

Motivele

Potrivit judecatorilor de la Tribunalul Cluj, un membru ales al CSM trebuie sa fie preocupat in primul rand de interesele judecatorilor de la nivelul instantelor care l-au ales, lucru care nu s-ar fi intamplat in cazul Gabrielei Baltag si a Evelinei Oprina.

"Recunoscand dreptul de a vota in cadrul Plenului/Sectiei, independent de vointa alegatorilor, potrivit mandatului reprezentativ si nu imperativ pe care il detine, consideram ca in dezbaterile publice membrul CSM nu se poate dezice de cei pe care ii reprezinta si nici incalca sau contesta hotararile CSM adoptate in mod legal.

Or, in mai multe ocazii, cele doua reprezentante din CSM au ignorat sau contrazis opinia judecatorilor de la nivelul tribunalelor, respectiv hotarari ale CSM", arata Tribunalul Cluj.

Invitata la Antena3

Magistratii au scris pe mai multe pagini 35 de motive pentru care se cere revocarea Gabrielei Baltag. Printre altele i se reproseaza mai multe declaratii facute in emisiuni la Antena3.

"Se constata ca doamna judecator Gabriela Baltag nu si-a respectat obligatia de aparare a independentei Justitiei si a reputatiei profesionale a judecatorilor si procurorilor, fata de campaniile media permanente de denigrare a unor magistrati sau a activitatii, in general, a sistemului judiciar.

Prin prezenta doamnei judecator Gabriela Baltag in nenumarate emisiuni televizate in care judecatori si procurori din sistemul judiciar au fost denigrati, a validat, in perceptia opiniei publice, campaniile indreptate impotriva sistemului de justitie si a magistratilor.

Mai mult chiar, toate declaratiile doamnei judecator au fost in sensul ca modificarile aduse Legilor Justitiei nu afecteaza independenta Justitiei, contrar opiniei largi a judecatorilor si procurorilor, precum si organismelor internationale care au criticat vehement aceste modificari", arata judecatorii de la Tribunalul Cluj.

Criticile Tribunalului Cluj

Alte fapte imputate: faptul ca a votat in CSM in cazul OUG prin care au fost mentinuti in functii sefii Inspectiei Judiciare, in contextul in care sotul Gabrielei Baltag concura pentru un post de inspector la IJ.

Un alt motiv: "Doamna judecator a acceptat existenta pe Facebook a grupului public "Alaturi de Gabriela Baltag", grup care are peste 4.000 de membri si care promoveaza formatiuni politice si sprijina candidati pentru functii publice cu caracter politic, permitand astfel folosirea prestigiului sau imaginii sale in scopuri politice."

