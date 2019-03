Tripla performanta a Catedrei de limba si literatura romana de la Liceul Teoretic Ioan Cotovu Harsova

An de an, la Liceul Teoretic ”Ioan Cotovu”din Hârșova, elevii câștigă premii la diverse competiții.Anul acesta liceul se bucură de o triplă performanță a Catedrei de limbă și literatură română, catedră care an de an contribuie în mod semnificativ la prestigiul liceului-3 elevi calificați la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Limbă și Literatură Română și 3 profesori care îndrumă, sfătuiesc, educă, dar poate cel mai adesea însoțesc elevul să-și atingă potențialul maxim cu resursele pe care el însuși le are în fiecare etapă a dezvoltării sale.Este vorba despre eleva Neculai Raluca- clasa a X-a(coordonator – prof. Grosu Vasilica), eleva Țoiu Andreea-clasa a XII-a(coordonator- prof. Manea Elena) și elevul Mihai Ionuț- clasa a IX-a(coordonator- prof. Cazacu Gabriela). Mihai Ionuț este un elev timid, pasionat de limba și literatura română, premiant, calificat și la etapa națională a Olimpiadei de Biologie. Neculai Raluca este eleva cu zâmbet delicat, membru al GLT Hârșova, premiantă în fiecare an școlar. Țoiu Andreea este pasionată de voluntariat, de dezbateri academice, premiantă și cu multe premii câștigate la concursuri școlare.Etapa națională a Olimpiadei de Limbă și Literatură Română va avea loc in perioada 22-26 aprilie 2019, la Colegiul Național ”Ion Kalinderu” Bușteni, jud. Prahova, lotul fiind însoțit de prof. Elena Manea.