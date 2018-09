Tristan Tate, scarbit de romance: „Prostituate. Prostituate peste tot”

Haos pe Aeroportul Otopeni: "TAROM isi bate joc de pasageri" Un avion al companiei TAROM ar fi trebuit să decoleze, miercuri dimineață, la ora 10:15, de pe aeroportul Otopeni cu destinația Roma. Doar că acest lucru nu s-a întâmplat, spre disperarea a aproximativ 100 de pasageri. Citește mai departe...

Poluarea creste riscul de dementa (studiu) Expunerea la poluare atmosferica ar putea influenta riscul de a dezvolta dementa, sugereaza un nou studiu.

Reactia lui Dragnea dupa publicarea scrisorii in care i se cere demisia Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afişat, miercuri, la Parlament, o atitudine relaxată în faţa jurnaliştilor şi a glumit spunându-le acestora, în drum spre o întâlnire cu o delegaţie AMRO, că se duce

Conflict intre Dinamo si FCSB: Motivul pentru care "cainii" au facut memoriu impotriva "ros-albastrilor" Dinamo a depus un memoriu impotriva lui FCSB dupa ce Gigi Becali l-a ofertat public pe mijlocasul Dan Nistor.

SURSE. Calcule pentru Cex-ul de vineri. Cu cate voturi poate fi propusa demiterea lui Dragnea Tabăra anti-Dragnea dar și susținătorii acestuia au început să facă calcule pentru ședința de vineri în care, teoretic, ar urma să se dea un vot și pentru scrisoarea în care i se cere demisia lui Dragnea.

S-a descoperit un nou factor ce provoaca demența. Cine sunt romanii expuși la el Persoanele expuse la poluare atmosferică ar prezenta un risc mai ridicat de a dezvolta demenţă, potrivit unui nou studiu.

Cristian Pomohaci, audiat la Parchet! A refuzat sa spuna daca a recunoscut acuzațiile Fostul preot Cristian Pomohaci a fost citat, miercuri, la Parchetul General, pentru a fi audiat, fiind urmărit penal pentru evaziune fiscală, după ce nu ar fi declarat peste 150.000 de euro, venituri din cedarea folosinţei a 11 bunuri imobile deţinute. La ieșirea de la Parchet, fostul preot a refuzat să precizeze dacă a făcut un

Un medic i-a extirpat unui copil rinichiul sanatos. Baiatul a ramas cu cel afectat de tumora Scandal de proporții în Bolivia. Un băiețel de 3 ani, bolnav de cancer, a fost operat pentru extirparea rinichiului la care avea o tumoră. Însă un chirurg de la spitalul oncologic din Santa Cruz de la Sierra i-a îndepărtat rinichiul sănătos, nu cel atins de boală. Deocamdată, copilul este în stare stabilă, dar conectat la

ASTA este intrebarea de la referendumul pentru redefinirea familiei la care trebuie sa raspunda romanii Referendului anunțat pentru redefinirea familiei în Constituţie a stârnit multă vâlvă în România și, după zile bune de așteptare, s-a aflat care va fi întrebarea scrisă pe buletinul de vot și la care românii trebuie să răspundă. ASTA este întrebarea de la referendumul pentru redefinirea familiei la care trebuie să răspundă românii Întrebarea la care