Tristan Tate vorbeste in premiera dupa zvonurile ca s-ar fi despartit de Bianca! Spune tot adevarul despre femeile din viata lui DECLARATII

tristan tate si bianca

Dupa cateva zile in care s-a vehiculat ca Tristan Tate ar fi pe faras in relatia cu Bianca Dragusanu, omul de afaceri englez a decis sa spuna lucrurilor pe nume in privinta vietii sale private!

Aratat cu degetul de multe ori ca s-ar fi revazut de curand sau cu alte ocazii cu fosta iubita, Tristan a vorbit cu sinceritate si extrem de transant pe marginea acestui subiect.

“Daca m-as fi intalnit cu fete din trecutul meu, mi-ar fi facut poze si le-ar fi trimis la toate publicatiile. Lumea ar fi stiut intr-un minut! Nici macar nu le trimit mesaje pe facebook! In plus, vreau sa mai fac o precizare, femeile despre care se scrie ca au fost iubitele mele nu au avut niciodata acest statut, au fost doar fete pe la care am trecut dupa o noapte in club si care mint intruna”, a declarat Tristan Tate pentru WOWbiz.ro.

Tristan Tate, primele declaratii dupa zvonurile ca s-a despartit de Bianca Dragusanu! "Aceste intrebari ar trebui sa i le puneti ei"

Pe de alta parte, barbatul nu a vrut sa alimenteze deloc zvonurile ca s-ar fi despartit de frumoasa Bianca Dragusanu si, ca un gentleman, la intrebarea daca mai sunt sau nu impreuna, s-a marginit sa spuna simplu: “Aceste intrebari ar trebui sa i le puneti ei”! O dovada clara ca Tristan nu a dorit sa duca discutia intr-o alta zona mai delicata, ci a preferat sa fie discret si sa o lase pe diva sa zica lucrurilor pe nume asa cum se prezinta ele in acest moment!

La randul ei, nici Bianca nu a spus cu subiect si predicat ce se intampla in relatia pe care o are sau a avut-o cu Tristan.

“Nu simt nevoia sa dau explicatii pentru ceea ce mi se intampla. Oamenii se grabesc sa traga concluzii si sa judece dupa aparente, lucru cu care deja m-am obisnuit.

Eu nu am strategii si planuri de viitor cu nimeni! Puterea mea este in Sofia, copilul meu, singurul lucru care conteaza in acest moment pentru mine! De fapt ea si mama sunt cele care conteaza cu adevarat pentru mine, in rest, cainii latra, caravana trece”, a spus Bianca, in exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, in urma cu cateva zile!

