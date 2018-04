Tristete fara margini in lumea teatrului romanesc! A murit unul dintre cei mai mari si respectati actori ai tarii noastre

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul Ilie Gheorghe a murit in noaptea de sambata spre duminica, la varsta de 77 de ani. A trecut in lumea de dincolo unul dintre cei mai mari actori romani, cel care a innobilat timp de 50 de ani scena craioveana, domnul Ilie Gheorghe", Emil Boroghina, directorul fondator al Festivalului International "Shakespeare". Actorul Ilie Gheorghe avea 77 de ani. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica (IATC) in 1967, la clasa profesorului Dinu Negreanu si, in acelasi an, a fost angajat la Teatrul National Craiova. A primit titlul de Societar de onoare al Teatrului National Craiova, la 21 martie 2004. A jucat in spectacole de Silviu Purcarete - printre cele mai recente si cele mai longevive numarandu ...