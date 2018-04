Tristete intre fanii BUG Mafia! Unul dintre membri a plecat definitiv din tara

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tataee de la BUG Mafia a uimit pe toata lumea atunci cand a decis sa se mute cu familia in Barcelona. La 25 de ani de la infiintarea trupei care l-a facut celebru, liderul acesteia, Vlad Irimia, a decis sa plece din tara. Artistul si-a indeplineasca cel mai mare vis de a se muta in strainatate. Ani intregi, acesta s-a gandit la cea mai buna solutie pentru el si pentru familia sa, iar Barcelona a devenit noul oras de resedinta. Tataee a plecat peste hotare impreuna cu sotia sa, Mona, dar si cu cei trei copii. Acum, acestia vin in Romania doar in vizita. Artistul nu a uitat de fanii sai si este in continuare implicat in muzica romaneasca, alaturi de colegii sai. Acesta posteaza des imagini din locul in care s-a mutat. &b ...