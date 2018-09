Trofeul Festivalului Cerbul de Aur a fost castigat de Inis Neziri din Albania

Trofeul Festivalului Cerbul de Aur, în valoare de 25 000 de euro, a fost câştigat de Inis Neziri din Albania, trofeul fiind înmânat de Luminiţa Dobrescu, prima cântăreaţă din România care a câştigat acest trofeu.Premiul I al concursului a fost câştigat de belgianul Olivier Kaye, acesta fiind înmânat de Gabriel Garko, invitat special al Festivalului.Antonia Gigovska (Macedonia) a câştigat premiul II la Festivalul Internaţional Cerbul de Aur, acesta fiind înmânat de Gigliola Cinquetti, membru al juriului.Kelly Joyce (Franţa) a fost câştigătoarea Premiului III de la Cerbul de Aur 2018. Premiul a fost înmânat de Kristina Cepraga Goodwin, membru al juriului.Ryan O'Shaughnessy (Irlanda) a primit premiul Municipiului Braşov de la primarul oraşului, George Scripcaru.Damiano Borgi (Italia) a câştigat Premiul Consiliului Judeţean Braşov, acesta fiind înmânat de Adrian-Ioan Beştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov.Raluca Blejuşcă (România) a fost câştigătoarea premiului pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti la Festivalul Internaţional Cerbul de Aur 2018. Premiul a fost înmânat de Mădălin Voicu, membru al juriului şi secretar de stat în Ministerul Culturii.Jurnaliştii prezenţi la ediţia din acest an a Cerbului de Aur l-au votat pe Ovidiu Anton (România), care a câştigat astfel Premiul Presei, pe care l-a primit de la Smaranda Vornicu-Shalit, directorul Festivalului.Olivier Kaye (Belgia) a fost cel mai votat de public. El a primit astfel Premiul Publicului la Festivalul Internaţional Cerbul de Aur 2018, acesta fiind înmânat de Arsenium.Premiul Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune a fost primit de Lidia Isac (Republica Moldova). Premiul a fost înmânat de Doina Gradea, preşedinte - director General al SRTv şi de Ionel Tudor, dirijorul Big Bandului Radiodifuziunea Română.Au concurat la Festivalul Internaţional Cerbul de Aur 18 concurenţi din 15 ţări: Inis Neziri (Albania), Amaliya Margaryan (Armenia), Kaye Olivier Fabian C (Belgia), John Karayiannis (Cipru), Kelly-Joyce Bale (Franţa), Ryan O'Shaughnessy (Irlanda), Omer Netzer (Israel), Damiano Borgi (Italia), Tiziana Camelin (Italia), Dinara Kairova (Kazakhstan), Antonia Gigovska (Macedonia), Karl William Lund (Marea Britanie), Lidia Isac (Republica Moldova), Dora Gaitanovici (România), Ovidiu Anton (România), Raluca Blejusca (România), Sebastian Schmidt (San Marino), Jorge Gonzalez (Spania).La ediţia din acest an, juriul a fost format din: Edvin Marton din Ungaria, Gigliola Cinquetti, Kristina Cepraga Goodwin şi Luminiţa Dobrescu din Italia, Eleni Foureira din Grecia, Arsenie Toderaş din Republica Moldova şi Mădălin Voicu (România).În seara galei Cerbului de Aur au susţinut recitaluri extraordinare Nicole Scherzinger, Edvin Marton, Eleni Foureira, The Motans, Carla's Dreams. Nicole Scherzinger a ridicat audienţa în picioare cu hiturile lansate solo şi cele pe care le-a cântat alături de Pussycat Dolls.