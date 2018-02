Trucul care te scapa de durerea de dinti pe loc! Nu mai trebuie sa iei pastile!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Da, este posibil sa scapi aproape instant de durerile de dinti si de migrene! Medicamentele nu reprezinta singura solutie atunci cand te confrunti cu dureri de dinti, migrene sau alte tipuri de disconfort. Oamenii de stiinta au demonstrat de-a lungul timpului ca prin metode neconventionale poti sa elimini durerile: aplicand presiune in anumite puncte cheie ale corpului, concentrandu-te pe anumite idei sau deconectandu-ti mintea. Daca ai dintii sensibili cu singuranta te-ai confruntat de multe ori cu durerea pricinuita de acest lucru. Din fericire exista un truc foarte simplu care te poate scapa de acest tip de durere: tine un cub de gheata in palma, sau plimba-l intre degetul mare si degetul aratator. Se pare ca in aceste zone ...