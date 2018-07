Trucuri alimentare ca sa slabim mai repede

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De multe ducem lipsa, insa nu si de idei pentru diete de slabire. Orice revista ai deschide este apoape imposibil sa nu descoperi un regim "extraordinar", cu ajutorul caruia slabesti zeci de kilograme doar in cateva zile. Am inceput sa deschid cu teama chiar si revistele despre masini... daca la pagina 42 gasesc un regim de slabire? Oricum am da-o, pana la urma cheia scaderii in greutate consta in manipularea aportului caloric. Aceasta se bazeaza pe prima lege a termodinamicii; aduci in organism mai putine calorii decat consumi prin efort fizic, rezultatul este scaderea in greutate. Totusi problema nu este chiar atat de simpla, fiindca nu toate caloriile sunt "egale", pentru simplul fapt ca diferitele tipuri de ...