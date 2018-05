Trudeau in problema Fașiei Gaza: 'Este imperativ sa se clarifice faptele cu privire la cele intamplate'

Cristian Țopescu va fi inmormantat cu onoruri militare! Cand au loc funeraliile Fostul comentator sportiv Cristian Țopescu va fi înmormântat vineri (18 mai), cu onoruri militare, la ora 11:00, în Cimitirul Ghencea Militar. Joi (17 mai), sicriul cu trupul neînsufletit al comentatorului a fost depus la Studio 2, la TVR. Cei care își doresc să își ia rămas bun de la acesta o pot face până la ora 19:00. Cei […] The post Cristian Țopescu va fi înmormântat cu onoruri militare! Când au loc funeraliile appeared first on Cancan.ro.

Anthony Hopkins, confundat cu un om al strazii: "Ai putea sa-ți duci caruciorul acolo!" Celebrul actor Anthony Hopkins a trecut printr-o situație amuzantă, în timpul unor filmări. El a fost confundat de o femeie cu un om al străzii, iar aceasta i-a spus să se ducă la un azil. Actorul filma pentru BBC, King Lear (Regele Lear) – o adaptarea modernă pe care o va juca împreună cu Emma

Cristian Pomohaci, implicat intr-un nou scandal! Satenii dintr-o comuna unde va canta fostul preot sunt revoltați Deși trece printr-o criză de imagine de proporții, Cristian Pomohaci va cânta pe bani frumoși la sărbătoarea unei comune din apropiere de Galați. Fostul preot va concerta alături de manelistul Vali Vijelie, Laura Lavric și alte două alte ansambluri folclorice alcătuite din copii de la școlile din sat. Sătenii din comuna Tulcești, din județul Galați,

Andreea Marin a ajuns de urgența la spital: "Mi-au zis ca nu exista așa ceva!" Andreea Marin s-a confruntat cu problem medicale, astfel că a ajuns la spital, pentru un control. Vedeta a resimțit dureri la umăr și a apelat la ajutorul medicilor. Ea nu-și mai putea folosi în totalitate mâna dreaptă. „O durere de umăr. La început am spus că m-o fi tras curentul, cum obișnuim noi să spunem.

Procurorii CSM, critici la adresa ministrului Justitiei: Unele dintre declaratiile sale pot afecta independenta procurorilor Secţia pentru Procurori a CSM transmite, printr-un comunicat de presă, că afirmaţiile ministrului justiţiei privind existenţa represiunii nedrepte în cazurile în care a fost luată măsura arestării preventive, dar ulterior a fost dispusă soluţia achitării, pot afecta independenţa procurorilor.

Declaratia Unica fiscala se poate depune online incepand de astazi. Cum se procedeaza - FOTO DOCUMENT Începând de joi, orice persoană care realizează venituri din activităţi economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea să le declare online prin intermediul formularului electronic inteligent al Declaraţiei Unice disponibil în Spaţiul Privat Virtual (SPV), anunţă ANAF.

Ludovic Orban a depus plangere la Parchetul General impotriva premierului Dancila pentru inalta tradare (surse) Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a depus la Parchetul General o plângere pe numele premierului Viorica Dăncilă. Liderul PNL o acuză pe Viorica Dăncilă de înaltă trădare, prezentarea cu rea credinţă de informaţii preşedintelui României, uzurparea funcţiei şi divulgarea de informaţii secrete de sta ...

Sebastian Tudor (TNT Romania): La BSDA avem cel mai mare numar de expozanti, spatiul s-a dublat Ediţia din acest an a BSDA - expoziţie dedicată Aeronauticii, Apărării, Securităţii Naţionale, Securităţii Cibernetice şi Securităţii Private- înseamnă cel mai mare număr de expozanţi şi un spaţiu dublu de expunere, a declarat Sebastian Tudor, director al TNT România, organizatorul evenimentului.

Premieru Dancila, intrevedere la nivel inalt pe tema preluarii de catre Romania a Președinției rotative a Consiliului UE Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut o întrevedere astăzi, 17 mai, cu comisarul european pentru Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, Elzbieta Bienkowska, care se află în vizită în România, anunţă Biroul de comunicare al guvernului.Cei doi demnitari au abordat principalele teme europ ...