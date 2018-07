Trump ameninta cu intreruperea activitatii Administratiei SUA daca democratii refuza sa sustina propunerilor sale privind imigratia

@ Un scandal monstru arde la foc mic in Iasi, dupa ce, de mai mult timp, pe internet circula mai multe filmulete care nu...

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, duminică seara, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa a pierdut 2 puncte în meciul cu Dinamo (scor 3-3) pentru că jucătorii nu au fost concentraţi la o fază fixă în minutul 90. "Am început foarte bine, am reuşit să marcăm, am avut ...