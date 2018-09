Trump ataca din nou NBC, sugerand ca ar trebui verificata licenta postului

Preşedintele american, Donald Trump, a atacat din nou NBC News într-o postare pe Twitter în care critică modul în care postul a gestionat un subiect legat de producătorul Harvey Weinstein şi a sugerat că ar trebui verificată licenţa televiziunii, scrie Reuters. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Am criticat mult timp NBC şi standardele lor jurnalistice, care sunt mai rele şi decât ale CNN. Ar trebui verificată licenţa?”, a scris Trump pe Twitter, făcând referire la modul în care postul a gestionat un subiect despre Harvey Weinstein. Roman Farrow, reporter, a declarat că NBC News l-a oprit din a lucra la un articol despre Weinstein, care este acuzat de viol şi abuz sexual. Un fost producător NBC a confirmat afirmaţiile lui Farrow. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Farrow a publicat ulterior articolul în revista New Yorker. Comisia Federală de Comunicaţii a SUA nu a făcut comentarii, dar în octombrie 2017 transmitea că nu are autoritatea de a anula licenţele televiziunilor din cauza unor decizii editoriale. Atunci, Trump a atacat NBC şi alte televiziuni pentru "ştiri false” şi a sugerat că le va "contesta” licenţele. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.