Trump: Beijingul face mai dificile negocierile Washington-Phenian / Nu exista motive ca SUA sa cheltuie mari sume de bani pe exercitiile comune SUA-Coreea de Sud

Horoscop 30 august 2018. Leii vor sa iasa din cotidian, iar Sagetatorii nu duc lipsa de idei Horoscopul zilei de joi, 30 august 2018. Previziunile astrale complete pentru fiecare zodie în parte

Ungherele intunecate ale diviziei speciale de teroare a lui Tudorel Toader Se duce o batalie pe viata si pe moarte pentru ca ministrul Justitiei sa pastreze controlul total asupra Inspectiei judiciare (IJ), institutie devenita bratul sau armat, si implicit al actualei puteri, impotriva magistratilor critici sau incomozi.

Guvernul nici nu a prevenit, nici nu a gandit. Motivul pentru care banii de la UE nu acopera despagubirile pentru pesta porcina Mai multe documente aflate in posesia Ziare.com indica faptul ca - in ciuda asigurarilor date de ministrul Petre Daea - Romania isi va recupera de la UE doar o parte din suma uriasa cu care trebuie sa ii despagubeasca pe oamenii ramasi fara porci din cauza pestei. Iar pe masura ce boala, deja scapat ...

Macron ii pune in garda pe Viktor Orbán și Salvini: Sunt principalul opozant Emmanuel Macron şi-a asumat miercuri rolul de ”opozant principal” al ”naţionaliştilor” – odată cu apropierea alege ...

L-am gasit pe cunoscutul fotbalist dat disparut de la naționala lui Contra! Uite unde se ”ascunde”! Răzvan Cociș a intrat pe teren, pentru ultima data, în toamna anului 2016. Juca în MLS, pentru Chicago Fire. Accidentat, fotbalistul care a adunat 50 de selecții pentru ”tricolori” a tras de el, pentru a reveni. (Super oferte la accesorii gaming) Din păcate, s-a chinuit un an, dar revenirea nu a mai avut loc. Avea […] The post L-am găsit pe cunoscutul fotbalist dat dispărut de la naționala lui Contra! Uite unde se ”ascunde”! appeared first on Cancan.ro.

E celebra și probabil are cel mai obraznic posterior de pe plaja din Mamaia! Imaginile vorbesc de la sine… Ioana Filimon continuă să atragă toate privirile cu formele sale sexy, la doi ani după ce a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din țara noastră.(Super oferte la accesorii gaming) Miss România a “incendiat” plaja din Mamaia, după ce a apărut în cel mai sexy costum de baie. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA , vă […] The post E celebră și probabil are cel mai obraznic posterior de pe plaja din Mamaia! Imaginile vorbesc de la sine… appeared first on Cancan.ro.

”Regele construcțiilor” &”Imparatul ochelarilor”, filmați la un zar pe plaja milionarilor! Toată lumea a profitat din plin de vacanță, iar pe litoraul românesc e pentru toți, inclusiv pentru cei mai prosperi oameni de afaceri de la noi din țară.(Super oferte la accesorii gaming) Doi dintre cei mai discreți afaceriști români au ”încins” zarurile pe plaja milionarilor. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în premiră națională, […] The post ”Regele construcțiilor” & ”Împăratul ochelarilor”, filmați la un zar pe plaja milionarilor! appeared first on Cancan.ro.

Primele imagini cu fiica lui Adi Minune dupa ce a ”rupt” logodna! Am filmat-o cu un puști la NUBA Mamaia… Carmen Simionescu și regizorul Bogdan Daragiu și-au spus adio după doi ani de relație care urma să se oficializeze. Și-au mulțumit elegant pe rețelele de socializare, cu păreri de rău, dar în realitate lucrurile par să stea puțin altfel. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA a surprins-o deja pe fiica lui Adi Minune în compania altui bărbat. (Super oferte […] The post Primele imagini cu fiica lui Adi Minune după ce a ”rupt” logodna! Am filmat-o cu un puști la NUBA Mamaia… appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 30 august 2018. Varsatorii pot face greșeli la locul de munca Horoscopul zilei de 30 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 30 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 30 august 2018 spune că astăzi nativii din zodia Vărsător pot face greșeli la locul de muncă […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 30 august 2018. Vărsătorii pot face greșeli la locul de muncă appeared first on Cancan.ro.