Trump catre alegatorii americani: Votati cu republicanii sau Statele Unite vor fi invadate de imigranți

Preşedintele Donald Trump i-a avertizat pe americani sâmbătă că o victorie a democraţilor la alegerile de la jumătatea mandatului, care vor avea loc marţi, ar precipita venirea socialismului în Statele Unite şi sosirea hoardelor de criminali veniţi din America Centrală, argumentul său final de campanie pentru a salva majoritatea republicană, scrie AFP preluat de news.ro

"Ei vor impune socialismul în Florida. Bine aţi venit în Venezuela!", a lansat Donald Trump sâmbătă seară la Pensacola, în Florida, în timpul unui miting de susţinere a candidaţilor republicani pentru Senat şi postul de guvernator, Rick Scott şi Ron DeSantis.

Avionul prezidenţial Air Force One a fost garat pe pista aeroportului unde a avut loc mitingul, aşa cum avionul lui Trump se afla în fundal la mitingurile sale de candidat, acum doi ani.

În fiecare etapă, miliardarul republican se mândreşte cu excelentul bilanţ în materie de angajări şi scăderea impozitelor în decembrie 2017, înainte de a se lansa într-o descriere apocaliptică a politicii din partea adversarilor săi privind migraţiei.

Democraţii, a spus el, vor "să şteargă frontierele" şi să-i pună "pe clandestini în faţa cetăţenilor americani".

"Programul de imigraţie al democraţilor este să facă să vină traficul de droguri, traficul de fiinţe vii şi cartelurile criminale", a lansat el în Montana.

