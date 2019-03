Trump denunta teorii ale complotului cu privire la o ”Melanie falsa”

Donald Trump a denunţat vehement, miercuri, teorii ale complotului potrivit cărora Prima Doamnă Melania Trump ar fi înlocuită cu o ”dublură” în cursul anumitor deplasări oficiale, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Această teorie, mai veche, a reapărut pe reţele de socializare după vizita, vineri, a cuplului prezidenţial în Alabama, statul din Sud afectat de tornade sângeroase. Prin hashtagul #FakeMelania (Melania falsă), navigatori pe Internet postează fotografii care demonstrează, în opinia lor, că femeia care se află alături de Trump nu este soţia sa. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); ”Fake News au fotoşopat poze ale Melaniei şi au propagat teorii ale complotului potrivit cărora nu ea se află în realitate alături de mine în Alabama şi aiurea”, a scris pe Twitter şeful statului american, fără să precizeze pe cine plasează în această categorie a "Fake News", o expresie pe care o foloseşte aproape zilnic. The Fake News photoshopped pictures of Melania, then propelled conspiracy theories that it’s actually not her by my side in Alabama and other places. They are only getting more deranged with time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2019 ”Ei devin zi de zi un pic mai nebuni!”, a adăugat locatarul Casei Albe. O purtătoare de cuvânt a Primei Doamne, Stephanie Grisham, şi-a exprimat indignarea încă de luni faţă de faptul că unele persoane colportează asemenea zvonuri în mijlocul unei tragedii. ”Ruşinos!”, a denunţat ea pe Twitter. Timp de ani de zile, Donald Trump, la acea vreme promotor imobiliar la New York, a promovat o teorie a complotului (”birthe ...