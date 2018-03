Trump ia in considerare noi actiuni militare impotriva Siriei, dupa ce al-Assad ar fi folosit arme chimice in Ghouta de Est

Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Trump ia in considerare posibilitatea de a lansa o noua actiune militara impotriva guvernului sirian, ca reactie la atacurile chimice pe care regimul lui Bashar al-Assad le-ar fi lansat in enclava Ghouta de Est. Informatia a fost dezvaluita de oficiali de la Casa Alba publicatiei americane Washington Post. Astfel, aceasta ar putea deveni a doua actiune militara pe care Donald Trump o initiaza impotriva fortelor guvernamentale siriene in mai putin de un an. Potrivit sursei citate, liderul de la Casa Alba le-ar fi solicitat celor din Administratia sa sa ii prezinte variante posibile prin care Guvernul sirian sa fie sanctionat, dupa numeroasele informatii conform carora armata ar fi lansat ...