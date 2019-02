Trump lauda pedeapsa cu moartea impotriva traficantilor de droguri in China si sugereaza ca SUA ar putea face la fel

Preşedintele Donald Trump a salutat vineri recursul Chinei la pedeapsa cu moartea împotriva traficanţilor de droguri, sugerând că Statele Unite ar avea interesul să facă la fel pentru a lupta mai bine împotriva acestei probleme, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În China, traficanţii de droguri sunt sancţionaţi prin ”ceva care se numeşte pedeapsa cu moartea”, a declarat el în grădina Casei Albe. ”Criminalii noştri traficanţi de droguri primesc un «şi de ce nu o amendă?»”, a declarat el ironic. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); ”Aşadar, dacă vrem să fim inteligenţi, putem fi. Putem opri problema drogurilor. Putem să-i punem capăt mai repede decât ne-am gândi”, a adăugat el. TRUMP ON DEATH PENALTY: "If we want to get smart, we can get smart," @realDonaldTrump said of "the drug problem," praising China for executing drug dealers https://t.co/vB7JrSUGxx pic.twitter.com/0m6JT6uEH0 — Face The Nation (@FaceTheNation) February 15, 2019 Preşedintele american a relatat o conversaţie pe care a purtat-o cu omologul său chinez Xi Jinping. ”«Voi sunteţi 1,4 miliarde. Cum se face că nu aveţi probleme cu drogurile». «Nu, noi nu avem probleme cu drogurile»”, a răspuns preşedintele chinez, potrivit lui Trump. ”«De ce?». «Pedeapsa cu moartea. Noi pedepsim vânzătorii de droguri cu pedeapsa cu moartea»”, a relatat Trump. ”Sfârşitul problemei”, a conchis el. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa ...