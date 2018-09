Trump, mesaj pentru participantii la Summitul „Initiativa celor Trei Mari

GALERIE FOTO | A inceput campania pentru referendum. Imagini cu tabara pro-familie tradiționala Curtea Constituţională a dat aviz pozitiv, luni, asupra Legii de revizuire a Constituţiei adoptată săptămâna trecută de ...

Actrita Ileana Stana Ionescu s-a retras oficial din teatru, din motive de sanatate Actriţa Ileana Stana Ionescu, în vârstă de 82 de ani, a comunicat oficial Teatrului Naţional „I.L. Caragiale" din Bucureşti că, „din motive de sănătate, se retrage total din activitatea de pe scenă, începând cu această stagiune – adică din luna septembrie 2018„, au precizat reprezentanţii TNB pentru News.ro. „Doamna Ileana Stana Ionescu juca în următoarele […]

VIDEO. Un autoturism a luat foc in Pitești, in zona Podul Viilor. In mașina erau patru bulgari Incendiu în Pitești, în zona Podul Viilor. Un autorism marca Peugeot a fost cuprins de flăcări, luni, în jurul orei 13.00. Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea incendiului. În mașină, la momentul izbucnirii focului, erau patru persoane. Toți cei patru ocupanți, cetățeni bulgari, au reușit să iasă singuri, la timp, din autoturism. Pompierii au intervenit […]

Informații de ultima ora despre varsta de pensionare. Noi pensii speciale Informații de ultimă oră despre vârsta de pensionare au fost publicate pe site-ul Ministerului Muncii. Noua lege a pensiilor aduce schimbări majore. Una dintre acestea este chiar reducerea vârstei de pensionare pentru mai multe categorii salariați. Prin urmare, o parte dintre aceștia vor putea ieşi la pensie chiar și cu 12 ani mai devreme. Persoanele […]

Modelul Slic Woods a nascut la 14 ore dupa ce a defilat: "Aceasta este fața unei femei in travaliu" Modelul Slic Woods a dezvăluit că avea contracții în timp ce a defilat pe podium la Săptămâna modei de la New York în cadrul prezentării colecței de lenjerie intimă semnată de cântăreaţa pop, Rihanna. La 14 ore după ce a defilat în lenjerie intimă, Slic Woods a născut. Ea și prietenul ei tot, model, Adonis […]

Eco Sud primește Autorizația Integrata de Mediu pentru Depozitului Ecologic Mofleni și incepe operarea celulei 6 (P) Transparența decizională a autorităților emitente rezolvă interesele cetățenilor și asigură protecția sănătății acestora. Transparența decizională a autorităților de mediu emitente este un proces dinamic și pe măsura ce legea este din ce mai aplicată de către funcționari, se rezolvă interesele cetățenilor, se asigură protecția sănătății acestora și dreptul lor la un mediu curat de viață. […]

Un fost membru al trupei Beatles a revenit in fruntea topurilor americane dupa 36 de ani Cel mai recent material discografic lansat de Paul McCartney, "Egypt Station", este primul album solo al fostului membru al trupei The Beatles care debutează pe prima poziţie în topul Billboard 200 în ultimii 36 de ani, potrivit publicaţiei muzicale americane.

Liderii din cele doua Coreei se vor intalni la Phenian pe 18-19 septembrie Liderul nord-coreean Kim Jong-Un şi preşedintele sud-coreean Moon Jae-in vor participa la două runde de negocieri la Phenian, pe 18 şi 19 septembrie, discuţiile urmând să se axeze pe problema denuclearizării şi a cooperării bilaterale, a anunţat un reprezentant al Preşedinţiei de la Seul.