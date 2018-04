Trump, Putin si Iohannis, intalnire la nivel inalt

Trump, Putin si Iohannis erau prezenti la onorul armatelor fiecarei tari.

Primul apare Trump:

– Armata, drepti!

Intr-o secunda erau toti aliniati perfect si dadeau onorul.

Trump ia o baioneta, o infige in mana unuia si apoi il intreaba:

– Te doare, soldat?

– Nu.

– De ce?

– Sunt puscas marin al Statelor Unite si nu stiu ce e durerea!

Apoi apare Putin:

– Armata, drepti!

Intr-o secunda si soldatii rusi aliniati perfect, dau onorul.

Putin ia si el o baioneta, o infige in burta unuia si-l intreaba:

– Te doare soldat?

– Nu.

– De ce?

– Sunt soldat al Armatei Rosii si nu stiu ce-i durerea!

Apare si Klaus Iohannis:

– Armata, drepti.

Un biban ia repede o creta, trage o dunga si se aliniaza cu chiu cu vai toti la dunga.

Iohannis ia o baioneta, o infige in piciorul unui soldat si-l intreaba:

– Te doare, soldat?

– Nu.

– De ce?

– Fiindca port 41 si mi-au dat bocanci marimea 45.

