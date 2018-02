Trump recunoaste, la CPAC, ca depune eforturi sa-si ascunda ”locul ala chel”

Preşedintele Donald Trump a confirmat la Washington cel mai prost ţinut secret - cheleşte sub coiful de păr blond, scrie DPA. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Locatarul Casei Albe şi-a arătat vineri, la Conservative Political Action Conference (Conferinţa Acţiunii Politice Conservatoare, CPAC), organizată într-un centru de vilegiatură în afara Washingtonului, imaginea pe un ecran video şi a catalogat-o ”o imagine frumoasă”. WATCH: Pres. Trump jokes about his bald spot at a CPAC (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "I try like hell to hide that bald spot, folks. I work hard at it. Doesn't look bad!" pic.twitter.com/ijMAYMmvuM — MSNBC (@MSNBC) February 23, 2018 În timp ce audienţa s-a dezlănţuit, Trump şi-a concentrat atenţia asupra scalpului, fluturându-şi mâna în spatele capului şi holbându-se la ecran. ”Oh, boy”, a suspinat bătrânul în vârstă de 71 de ani, cu un aer resemnat. Trump s-a prefăcut că şi-a aranjat părul, după care a ridicat din umeri în faţa audienţei. ”Încerc ca dracu” să ascund locul ăla chel, oameni buni. Lucrez din greu la asta”, a spus el. ”Nu arată rău, nu? rezistăm. Rezistăm, nu ne dăm bătuţi, corect? Împreună, perseverăm”. Coafura emblematică - de decenii - a fostului magnat newyorkez în doemniul imobiliar şi animator de reality-show i-a fost ridiculizată cu mult înainte să obţină victoria în alegerile din 2016, ca un novice în politică. Trump a făcut această mărturisire vineri după ce 2 februarie a fost o zi proastă pentru părul său. Rafale puternice de vânt i-au descoperit, pe când urca la bordul Air Force One o porţiune mare de scalp gol în partea din ...