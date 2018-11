Trump revendica un "imens succes"; republicanii pastreaza Senatul, democratii preiau controlul Camerei Reprezentantilor (media)

Preşedintele american Donald Trump a revendicat marţi seara un "imens succes" electoral şi le-a mulţumit susţinătorilor săi într-o scurtă postare pe Twitter, transmite AFP. Tremendous success tonight. Thank you to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018 Democraţii au preluat controlul Camerei Reprezentanţilor, în timp ce republicanii păstrează Senatul după alegerile de la mijloc de mandat, conform televiziunilor Fox şi NBC. Şefa democraţilor din Camera Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, a promis un nou echilibru al puterilor în Statele Unite după ce formaţiunea sa a obţinut un control parţial al Congresului american. AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea, editor online: Ady Ivaşcu)