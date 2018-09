Trump: Rudy Giuliani este un adevarat razboinic

Presedintele SUA, Donald Trump, a transmis, marti, un mesaj, cu ocazia comemorarii atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, in care il catalogheaza pe Rudolph Giuliani un adevarat razboinic. Giuliani a trimis, in urma cu cateva saptamani, o scrisoare critica autoritatilor de la Bucuresti, in nume propriu, dar care a starnit in SUA discutii despre implicarea avocatului presedintelui in politica externa a celei mai puternice tari din lume.