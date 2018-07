Trump se arata dispus sa discute cu liderul iranian fara conditii prealabile

Preşedintele american, Donald Trump, s-a arătat dispus luni să discute cu liderul iranian, fără condiţii prealabile, modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor bilaterale după retragerea SUA din acordul nuclear cu Teheranul, spunând: "Dacă vor să se întâlnească, ne vom întâlni". Potrivit Reuters, întrebat la Casa Albă dacă ar fi dispus să-l întâlnească pe liderul iranian, Hassan Rouhani, Donald Trump a spus: "M-aş întâlni cu oricine. Eu cred în întâlniri", în special în cazurile în care în joc este războiul. Poziţia preşedintelui SUA reprezintă o scădere însemnată de ton faţă de ultima perioadă, când, după ce Rouhani l-a avertizat pe liderul american "să nu tragă tigrul de mustăţi", dând asigurări că un conflict cu Iranul ar fi "mama tuturor războaielor", Trump a răspuns printr-un tweet cu majuscule: ''NICIODATĂ SĂ NU MAI AMENINŢAŢI STATELE UNITE SAU VEŢI SUFERI CONSECINŢE CUM PUŢINI AU SUFERIT DE-A LUNGUL ISTORIEI'. Luni, vorbind la o conferinţă de presă cu premierul italian, Giuseppe Conte, aflat în vizită la Washington, Trump a spus: "M-aş întâlni cu siguranţă cu Iranul dacă ei doresc să se întâlnească. Nu ştiu dacă ei sunt încă gata. Am pus capăt acordului cu Iranului. A fost un acord ridicol. Cred că ei vor ajunge probabil să vrea să se întâlnească şi sunt gata să mă întâlnesc oricând doresc". Donald Trump a specificat că nu are precondiţii pentru o reuniune cu iranienii: "Dacă vor să se întâlnească, mă voi întâlni". "Dacă am putea găsi o soluţie serioasă, nu o risipă de hârtie cum a fost celălalt acord, aş fi cu siguranţă dispus să mă întâlnesc", a adăugat el, notând că aceasta ar fi bine pentru Statele Unite, Iran şi lume. "Respectarea drepturilor naţiunii iraniene, reducerea ostilităţilor şi întoarcerea la acordul nuclear sunt paşi care pot fi făcuţi pentru a deschide accidentata cale a discuţiilor dintre Iran şi America", a reacţionat, pe Twitter, un consilier al preşedintelui Rouhani, Hamid Aboutalebi, citat de Reuters. În baza acordului încheiat între Iran şi şase mari puteri ale lumii (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franţa şi Germania) în 2015 la Viena, Teheranul a acceptat să-şi reducă activităţile nucleare în schimbul ridicării sancţiunilor economice paralizante. Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat, pe 8 mai, retragerea unilaterală a ţării sale din acordul nuclear cu Iranul, deschizând calea unor noi sancţiuni americane împotriva Teheranului şi a companiilor care fac comerţ sau investesc în această ţară. AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea, editor online: Adrian Dădârlat)